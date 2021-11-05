МЧС предупредило о сильном ветре и осадках на севере Сахалина

ТАСС, 5 ноября. Сильный ветер и осадки ожидаются днем 6 ноября в трех районах на севере Сахалинской области, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Днем 6 ноября на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов ожидаются умеренные осадки, на побережьях усиление ветра до 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует жителям указанных районов на период действия предупреждений без особой необходимости не покидать населенные пункты, в том числе отложить выезды на рыбалку, охоту. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах.