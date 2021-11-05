В ВС России создали резерв для оказания помощи пациентам с коронавирусом в регионах

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией создан в Вооруженных силах РФ, сообщает в пятницу Минобороны России.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", - говорится в сообщении.

В состав врачебно-сестринских бригад включены военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В их числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные специалисты.

"Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 50% ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тыс. гражданских пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, "на сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находится около 1 тыс. гражданских лиц".

"Минобороны России продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента РФ", - говорится в сообщении.