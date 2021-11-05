С 15 ноября система QR-кодов в Благовещенске распространится на заведения сферы услуг

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Амурской области с 15 ноября расширяют действие системы QR-кодов на предприятия сферы услуг и банковской системы. Кроме того, пропуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам будет действовать при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов в семи муниципальных образованиях региона, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Благовещенске с 15 ноября дополнительно по QR-кодам будут организован допуск в заведения сферы услуг, перечень предприятий определит министерство экономического развития. Также с 15 ноября QR-коды потребуются в Благовещенске при посещении банковских структур", - говорится в сообщении.

В Благовещенске с 18 октября введена система QR-кодов для организаций общепита, с 1 ноября - еще в семи муниципальных образованиях с высокой плотностью населения и заболеваемостью - это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск Райчихинск. С 1 ноября QR-код необходимо продемонстрировать при посещении учреждений культуры и спорта в Благовещенске.

"Планируется с 15 ноября ввести допуск по QR-кодам или отрицательным ПЦР-тестам при посещении торговых центров, музеев, библиотек, кинотеатров, спортзалов и других заведений, <...> это Благовещенский район, города Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск, Райчихинск", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала эпидемии в области выявлено 40,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 484 человека умерли.