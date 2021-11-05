Япония смягчает въездные ограничения для полностью привитых бизнесменов

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Японии со следующей недели смягчат въездные ограничения для полностью вакцинированных иностранцев, прибывающих в страну с краткосрочными деловыми поездками. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Сэйдзи Кихара.

"Карантин для этой группы лиц с 8 ноября будет сокращен с десяти до трех дней", - отметил он. Кихара подчеркнул, что смягчение на данном этапе не затронет туристические поездки - въезд этой группы граждан в Японию по-прежнему останется закрытым. В то же время он отметил, что правительство будет внимательно следить за ситуацией с распространением коронавируса, как внутри страны, так и за границей, и в соответствии с этим будет принимать те или иные решения по дальнейшему ослаблению въездных ограничений.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно объявил, что власти Японии планируют постепенно смягчать действующие сейчас в связи с пандемией коронавируса жесткие ограничения на въезд в страну.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", к примеру по семейным обстоятельствам. Из-за этих ограничений около 370 тыс. человек ожидают выдачи виз в Японию, 70% из них - это стажеры и студенты.

Япония в настоящее время признает сертификаты о вакцинации препаратами Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca и произведенной на территории Индии вакцины Covishield, выданные на территории 50 стран и регионов. В их число входят Белоруссия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Ливан, Индонезия, США, Таиланд, Турция, Франция, Швейцария. России в указанном списке нет.