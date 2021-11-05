В Бурятии общественные заведения будут работать по системе QR-кодов до конца года

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Общественные заведения, кафе и рестораны, учреждения культуры, гостиницы, торгово-развлекательные центры в Бурятии будут работать по системе QR-кодов до конца 2021 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"По решению республиканского оперативного штаба до 31 декабря продлевается работа по QR-кодам заведений общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиниц, домов отдыха, торгово-развлекательных центров, организаций торговли. <…> Принятые решения призваны стабилизировать эпидситуацию в республике и сдержать рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время система QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, установлена для предприятий общественного питания, торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов, объектов торговли непродовольственными товарами, СПА-салонов, салонов красоты, маникюрных, косметических, массажных салонов, соляриев, саун, бассейнов. Также QR-коды необходимы при посещении фитнес-залов, закрытых спортивных сооружений, физкультурно-спортивных комплексов, открытых термальных бассейнов, библиотек, читальных залов Государственного архива, музеев, театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа, гостиниц, домов отдыха, санаторно-курортных учреждений. "Предъявление QR-кода не распространяется на специализированные объекты розничной торговли, реализующих непродовольственные товары первой необходимости", - отметили в пресс-службе.

С 8 ноября по 14 ноября студенты вузов, колледжей, техникумов Бурятии перейдут на дистанционную учебу. Такое решение властей региона связано со сложившейся в республике эпидемиологической ситуацией и ростом заболеваемости людей в возрасте от 18 до 29 лет. "За прошедших четыре дня этой недели заболеваемость выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели. Наибольший рост заболеваемости зарегистрирован в возрастных группах 18-29 лет и 50-64 год", - приводит пресс-служба слова главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева.

По 7 ноября в Бурятии закрыты учреждения бюджетной сферы. Бизнес, общественные заведения работают с требованием у посетителей QR-кодов, справок о медотводе или отрицательных ПЦР-тестов.

В Бурятии зарегистрировано 64 096 случаев заражения COVID-19, из них 203 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 123 пациента, занятость коечного фонда составляет 80,5%. Амбулаторное лечение проходят 3 652 человека. Всего умерли от ковида 2 016 человек, из них четверо - за последние сутки. Первым компонентом вакцины привиты 417 399 человек, завершили вакцинацию 308 258.