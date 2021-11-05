Выполнение плана по вакцинации от ковида в Воронежской области превысило 65%

ВОРОНЕЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Медики сделали прививки от коронавируса 987 599 жителям Воронежской области, это 65,1% от плана вакцинации взрослого населения региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области

"К утру пятницы, 5 ноября, число привитых от коронавируса жителей региона: 987 599, в том числе двукратно 838 963", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Как уточняется в сообщении пресс-службы, за последние сутки медики в Воронежской области сделали 12 006 прививок от коронавируса.

С начала пандемии в регионе выявлено 157 438 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 119 675 человек, 7 478 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим.

С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи. Учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.