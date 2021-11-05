В Италии указали срок, в который привитые непризнанными ЕС вакцинами могут получить бустер

РИМ, 5 ноября. /ТАСС/. Привитые непризнанными Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) вакцинами могут получить в Италии бустерную дозу препарата на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), начиная с 28 дня и не позже, чем через шесть месяцев после завершения цикла вакцинации. Об этом говорится в распространенном в пятницу постановлении Минздрава республики.

При этом указывается, что по истечении шести месяцев после завершения вакцинного цикла непризнанными ЕМА препаратами или в случае не завершенного цикла "возможно пройти полный первичный цикл иммунизации вакцинами мРНК в установленных дозах". В качестве бустерных доз в документах указываются вакцины от американских концернов Pfizer и Moderna. При этом не называются вакцины, после которых рекомендуется сделать бустерную дозу. Отмечается только, что данное распоряжение касается "тех, кто вакцинировался за рубежом".

Известно, что речь идет о российской векторной вакцине на основе аденовируса человека "Спутник V" и препарате от китайской компании Sinovac. Первой привито почти все население находящейся на территории Апеннин Республики Сан-Марино. "Спутником" были иммунизированы итальянцы, работающие в России и других странах, где применяется российская вакцина, а также российские граждане, работающие в Италии, в том числе дипломаты и журналисты. Как заявили в Сан-Марино, там уже готовы к введению третьей дозы.

Данное решение Минздрава позволит указанной категории получить ковид-сертификат после вакцинации, поскольку при повсеместно обязательном в стране "грин-пассе" привитым российской и китайской вакцинами необходимо каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил в четверг о принятии решения о предоставлении дополнительной дозы для вакцинированных непризнанными ЕМА прививками. Как следует из распоряжения Минздрава, положительное заключение по этому вопросу компетентные органы - Высший совет здравоохранения и научно-технический комитет, разрабатывающий меры по борьбе с пандемией, - дали еще в сентябре. Итальянское агентство по лекарствам одобрило решение 4 ноября.