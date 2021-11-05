Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняла законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 года. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За документ проголосовали 118 депутатов, 89 выступили против. Всего в заседании принимали участие 208 народных избранников. Теперь президент страны Эмманюэль Макрон должен подписать его в течение 15 дней или отправить на оценку в Конституционный совет.

Депутаты отвергли поправку представителей Сената (верхней палаты парламента) Франции, которые в частности настаивали на сокращенном сроке действия санитарных пропусков - до 28 февраля. В итоговой редакции законопроекта этот документ остается действительным на территории страны до 31 июля, однако его применение может варьироваться в зависимости от уровня вакцинации, заболеваемости и загруженности реанимаций в том или ином регионе. Кроме того, до 15 февраля правительство обязано отчитаться перед парламентом о принятых мерах и их влиянии на уровень заболеваемости по стране.

Отдельно в документе прописаны санкции за подделку санитарных пропусков или тестов на коронавирус: штраф до €75 тыс. до пяти лет тюремного заключения. Аналогичное наказание полагается и за заказ подделок. Передача своего QR-кода третьему лицу "в мошеннических целях" будет караться штрафом в €750.

Выход из переходного периода после режима чрезвычайной санитарной ситуации, который действует с конца мая этого года, также было решено продлить до 31 июля 2022 года. В течение этого периода премьер-министр своими декретами без согласования с парламентом может ограничивать перемещения по территории страны и работу общественных заведений, а также проведение массовых мероприятий, вводить ограничения на транспорте. Также данный период предусматривает возможное требование о предъявлении санитарного пропуска при въезде во Францию.

Для введения повторного режима самоизоляции или комендантского часа потребуется повторное согласование с парламентом нового закона о введении режима чрезвычайной санитарной ситуации. Новые дебаты потребуются и для продления переходного периода.

Также, согласно новому закону, директора среднеобразовательных учреждений до конца учебного года получат доступ к медицинским данным учащихся, касающимся в частности вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, а также потенциальных контактов с заразившимися. Ранее такие данные ученики должны были сообщать только школьному врачу.

Ситуация с коронавирусом

Согласно последним данным властей, во Франции за последние семь дней средняя заболеваемость COVID-19 по стране снизилась на 4,43% - сейчас она составляет примерно 5 тыс. случаев в сутки. С начала эпидемии было выявлено около 7,2 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали около 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Всего в стране проживает около 67 млн человек.