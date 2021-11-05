Добровольческий штаб по борьбе с пожарами продолжит в Якутии работу в 2022 году

ЯКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами продолжит работу в 2022 году совместно с региональными властями, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

"Я очень благодарен работе общественного добровольческого штаба. <…> На следующий год - я рад, что эта работа штаба будет продолжена. С правительством республики,в самом тесном контакте этот общественный штаб будет работать", - сказал Николаев.

Общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами был создан летом 2021 года для объединения жителей, общественников, добровольцев, помогающих тушению пожаров. Штаб помогал обучать и экипировать добровольцев, которых затем отправляли в районы со сложной пожарной обстановкой. Также он обеспечивал волонтеров продуктами питания, медикаментами, инструментами для тушения пожаров, спецодеждой, респираторами.

В октябре власти сообщали, что федеральное финансирование на борьбу с лесными пожарами в Якутии на 2022 год увеличено почти на 1,2 млрд рублей. Как уточнил Николаев, благодаря этому будет увеличено количество авиачасов для мониторинга, патрулирования, работы лесопожарных формирований, также будут увеличено финансирование тушения лесных пожаров и увеличена штатная численность авиадесантников на 184 человека.

Кроме этого, по словам главы региона, Якутия закупит технику для борьбы с лесными пожарами. "Закупается техника: в этом году мы приобретаем 16 тракторов класса ДТ-75, семь тягачей для тракторов. <…> Сейчас как раз конкурс завершается, мы надеемся, что поставка уже в этом году произойдет", - добавил глава Якутии.

В 2021 году в регионе наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до +33 градусов, количество зарегистрированных лесных пожаров на территории республики составило 1 694, а предварительная площадь, пройденная огнем, - 8 797 285,2 га. По словам Николаева, всего к тушению пожаров было привлечено около 15 тыс. человек.

Ранее глава Якутии отмечал в интервью ТАСС, что ущерб лесному фонду Якутии от пожаров в этом году, по предварительным данным, оценивается в 1,6 млрд рублей. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% его территории).