Володин: средства госбюджета должны обеспечивать граждан качественной медпомощью

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым обеспечить эффективный контроль за расходованием средств федерального бюджета, чтобы деньги напрямую доходили до граждан и могли обеспечить качество услуг здравоохранения. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

"Важно, чтобы средства, которые все больше и больше выделяются на цели повышения качества здравоохранения, доходили до человека, и чтобы у нас была эффективная государственная медицинская помощь", - отметил Володин.

По его словам, необходимо обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и контроль за ними, чтобы "деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина". "Поэтому спрашивать надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств, организацию системы здравоохранения", - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что Госдума уже приняла проект федерального бюджета в первом чтении и сейчас идет работа над его подготовкой ко второму чтению. "Закон о бюджете принимается в непростое время, ситуация, связанная с COVID-19, вносит свои коррективы. Если взять прошлый год, мы с вами, столкнувшись в целом в мире с этим вызовом, видим, что экономика многих стран стала проседать", - отметил Володин. Он напомнил, что экономика других стран снизилась значительнее российской, которая уже стала восстанавливаться. "Рост прогнозируется 4,2%, он восстанавливает наши возможности на уровень до пандемии. И, конечно, бюджет отличается от бюджета прошлого года, он уже профицитный, 25 трлн 22 млрд составляет доходная часть бюджета", - отметил Володин.

Расходы на здравоохранение

По словам Володина, учитывая рост экономики, сегодня необходимо обеспечить решение вопросов, которые волнуют людей. "В ситуации, связанной с пандемией, у нас постоянно в повестке вопросы здравоохранения. Нам важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека. И в бюджете это тоже находит отражение", - отметил спикер Госдумы.

Он особо подчеркнул, что при обсуждении объемов финансирования из бюджета следует исходить из абсолютных цифр. Так, на здравоохранение в 2019, допандемийный год в бюджете было заложено 3,811 трлн рублей, в 2020 году - 4,437 трлн рублей. "2021-й, текущий год, - 5 трлн 60 млрд. 2022 год - 5 трлн 187 млрд. И плюсом, скорее всего, во втором чтении мы дополнительно выделим порядка 20 млрд на реабилитацию, то есть сумма будет еще больше", - сказал он, отметив, что к 2024 году на здравоохранение из бюджета планируется выделять 5,656 трлн рублей.

Таким образом, подчеркнул спикер Госдумы, в абсолютном выражении выделяемые средства год от года растут. "Да, это не 5% от ВВП, но у нас с вами внутренний валовый продукт сейчас увеличивается, в текущем году рост составит порядка 4,2%. И когда мы берем и сравниваем год с падающей экономикой и год с растущей экономикой, все-таки было бы хорошо апеллировать к абсолютным цифрам. Мы говорим о 5% как о задаче, которую поставил президент, нам надо будет выходить на этот уровень", - подчеркнул Володин.