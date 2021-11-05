Власти Дагестана не планируют продлевать выходные дни

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана не планируют продлевать нерабочие дни. С 8 ноября все учреждения работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в правительстве республики.

"8 октября работаем в штатном режиме. Никаких ограничений дополнительно в регионе не планируют вводить", - добавил собеседник агентства.

С 28 октября в регионе ввели допуск по QR-кодам в торговые центры, объекты розничной торговли, спортзалы, учреждения культуры.

По последним данным, за последние сутки в Дагестане зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе 56 823 подтвержденных положительных результатов заболевания.