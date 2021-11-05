Минздрав: в Липецкой области эффективно организовали мероприятия против COVID-19

ТАСС, 5 ноября. Власти Липецкой области эффективно организовали и контролируют ограничительные мероприятия против ковида, они добились высоких показателей по вакцинации населения. Об этом сказал по итогам рабочей поездки в область в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Хотелось бы отметить в первую очередь соблюдение и эффективный контроль за ограничительными мерами. <...> У вас организована рационально антибактериальная терапия в амбулаторном звене, мы не наблюдали, как в некоторых других ситуациях, раннего необоснованного назначения антибиотиков. <...> Высокие показатели вакцинации пациентов общей группы, а также беременных и пациентов старше 60 лет", - сказал Глаголев.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал Липецкую область в числе тех субъектов, которые "находятся в максимальном напряжении". Глаголев по итогам двухдневной рабочей поездки в регион также отметил профессионализм работников поликлиник, стационаров, мобильных пунктов вакцинации. "Скорость вакцинации как раз определит то, насколько мы выйдем из пандемии", - сказал он.

В Липецкой области за последний месяц в пять раз увеличили темпы вакцинации, за сутки прививают до 11 тыс. человек. Хотя бы одну дозу вакцины получили 542 207 человек, полностью привиты 526 685 человек, план выполнен на 77,1% (по вакцинации 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек).

Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Ольга Кобякова, которая проводила проверку в регионе, отметила хорошую организацию мер борьбы с ковидом. "Ваш регион - это тот регион, [где] в части ограничительных мер выстроена одна из самых эффективных политик. Она не только продекларирована на бумаге, она действительно выполняется. <...> Смотрели, с каких условиях лежат пациенты, они ухожены, у них есть препараты, есть медицинский персонал", - сказала она.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 717 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 549 человек, 2 064 пациента умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, также действует система QR-кодов. В Липецкой области с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни, закрыты все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.