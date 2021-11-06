В ЕАО сформируют новые бригады скорой помощи взамен нежелающих прививаться сотрудников

ТАСС, 6 ноября. Новые бригады скорой помощи будут сформированы за счет перераспределения сотрудников и привлечения новых специалистов в городе Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО), где из-за нежелания прививаться от коронавируса решили уволиться 26 медиков. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На сегодняшний день в Еврейскую автономную область уже направлен представитель главного внештатного специалиста [Минздрава РФ] по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для участия в прямом диалоге с участниками ситуации. Нужно услышать каждого и наметить правильный, обоснованный план действий. Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады скорой медицинской помощи позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов, таким образом новые бригады будут сформированы", - приводят в пресс-службе слова главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергея Багненко.

Несколько дней назад заявление об увольнении написали сотрудники двух бригад скорой помощи - 26 человек, в том числе восемь фельдшеров, пять медсестер и младший медперсонал.

В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации. Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.

Во всех отделениях областной станции скорой медицинской помощи привиты 90% сотрудников.