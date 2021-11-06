В Крыму зарегистрировали новый суточный максимум заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Общее число новых случаев заражения коронавирусом в Республике Крым за последние сутки составило 776, что является максимальным числом с начала пандемии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. За прошлые сутки было выявлено 764 случая, это был максимум с начала пандемии.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 5 ноября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 776 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлен 101 261 [случай] COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за сутки на коронавирус были обследованы 5 402 человека. Выздоровел за прошедший день 701 пациент, всего же число выздоровевших составляет 89 141 человек.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, а также были введены QR-коды и ПЦР-тесты для посещения баров и кафе и отдельных организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.