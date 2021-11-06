В Подмосковье впервые с 25 октября выявили за сутки более 3 тыс. новых случаев COVID-19

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 085, впервые с 25 октября этот показатель превысил 3 тыс. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 535 650 инфицированных, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Днем ранее в Подмосковье выявили 2 835 случаев. По выздоровлению были выписаны 3 129 пациентов за сутки, за все время вылечились 466 142. Было зарегистрировано 49 летальных случаев за день, всего в регионе умерли 9 064 пациента с начала пандемии. Сейчас продолжают лечение 60 537 человек.

В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 6 880 против 6 407 днем ранее. Всего с начала пандемии выявили 1 856 649 заболевших, сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении прирост составил 0,37%.

Число летальных исходов возросло в столице за сутки на 98 против 93 днем ранее. Всего в Москве умерли 31 919 человек. Были выписаны по выздоровлению 5 958 пациентов. За все время пандемии выздоровели 1 630 606 человек. Продолжают лечение в столице 194 124 человека.