В Ульяновской области период нерабочих дней продлевать не будут

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Ульяновской области принял решение не продлевать период нерабочих дней в регионе, несмотря на неблагополучную эпидемиологическую ситуацию. Об этом сообщается в субботу на сайте губернатора и правительства области.

"Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских в указ будут внесены изменения", - говорится в сообщении.

Еще одно решение штаба касается работы государственных и муниципальных учреждений культуры, а также кинотеатров. Они могут осуществлять свою деятельность с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы. Вход в учреждение разрешен по QR-кодам. При этом детские любительские объединения при культурно-досуговых организациях и детские школы искусств не работают до 15 ноября.

"С 8 ноября бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг будут работать по QR-кодам с 50% загрузкой. Также торговые центры обязаны осуществлять доступ посетителей по QR-кодам. Планируется, что с 15 ноября начнут работу заведения общественного питания, аквапарки, солярии, бани, сауны", - уточняется в сообщении.

В Ульяновской области, по данным региональных властей, выявлено 109 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из общего числа заболевших ковидом 27% - лица в возрасте старше 60 лет. На амбулаторном лечении сейчас находятся 12 956 человек, в стационарах - 2 700 пациентов. Вакцинировано первым компонентом от COVID-19 464 654 жителя области, в том числе 143 885 человек в возрасте старше 60 лет, что составляет 48% от подлежащих вакцинации.

Как отметили в правительстве, высокая заболеваемость среди пожилых людей, а также недостаточное количество привитых в данной возрастной категории привели к необходимости ввести в регионе самоизоляцию для невакцинированных лиц старше 60 лет.