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Пандемия COVID-19

В Ульяновской области продлили на неделю школьные каникулы

При этом детские сады будут функционировать с 8 ноября в штатном режиме

УЛЬЯНОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Ульяновской области в субботу принял решение продлить школьные каникулы до 14 ноября. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

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"В ходе заседания также принято решение продлить школьные каникулы до 14 ноября. На дополнительные каникулы также уходят колледжи и техникумы", - сказано в сообщении.

Дистанционное обучение рекомендовали ввести на неделю в вузах региона. При этом детские сады будут работать в штатном режиме с соблюдением всем противоэпидемических требований с 8 ноября, уточняется в сообщении.

"Напомню, что мы в регионе учимся по триместровой системе, и у нас очередные каникулы по учебному плану должны были начаться с 22 ноября. Поэтому мы просто "поднимаем" каникулы чуть раньше, недельные каникулы начнутся уже с 8 ноября", - приводятся в сообщении слова и. о. министра просвещения и воспитания региона Натальи Семеновой.

По данным регионального Минздрава, которые приводятся в сообщении, в Ульяновской области выявлено 109 311 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении сейчас находятся 12 956 человек, в стационарах - 2 700 пациентов. Вакцинировано первым компонентом от COVID-19 464 654 жителя области.

Теги
РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19
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