Минздрав Коста-Рики сделал вакцинацию от коронавируса обязательной для детей и подростков

ТАСС, 6 ноября. Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) Коста-Рики ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц младше 18 лет. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения страны.

"В нашей стране вакцины, включенные в основную таблицу, утверждаемую CNVE, являются обязательными для несовершеннолетних, в том числе вакцины против ветряной оспы, полиомиелита, <...> и в этом году [в таблицу] включена иммунизация против COVID-19", - говорится в сообщении ведомства. Прививочная кампания для подростков старше 12 лет стартовала 25 октября, однако после нововведений родители и законные представители будут ответственны за своевременную вакцинацию своих детей, согласно национальному календарю.

Кроме того, в Национальной комиссии по вакцинации и эпидемиологии одобрили возможность получения вакцины подростками 15 лет без обязательного сопровождения взрослых. В Минздраве отметили, что, по данным Фонда социального страхования Коста-Рики от 2 ноября, 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет успели получить хотя бы одну прививку от коронавируса.

Правительство Коста-Рики намерено урегулировать закупку вакцин для детей в возрасте от 5 до 11 лет до 2022 года.

Агентство Prensa Latina 26 октября сообщало, что в Коста-Рике дети, не достигшие 12 лет, будут вакцинированы за счет поставок препарата американо-германского консорциума Pfizer - BionTech. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики подписала контракт на поставку 3,5 млн доз препарата.

29 октября Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Минздраве США одобрило использование вакцины компании Pfizer для детей 5-11 лет.