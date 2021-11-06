Москвичам рекомендовали не парковаться под деревьями из-за дождя и сильного ветра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Жителям Москвы рекомендуют не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили из-за сильного ветра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Сегодня с 21:00 мск и до 09:00 мск 7 ноября в столице ожидается сильный ветер, местами порывы 13-18 м/с. Временами дождь, в отдельных районах города может выпасть от 2 до 4 мм осадков. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в публикации.