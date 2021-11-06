Кадыров выступил против необоснованных нападок на жителей Кавказа в интернете

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Необоснованные нападки на жителей Кавказа в интернете нужно остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, комментируя последние инциденты с применением насилия, где изначально было указано, что подозреваемые были выходцами с Северного Кавказа.

В четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Жизни и здоровью ребенка действиями нападавших была создана угроза. Все четверо напавших на отца с ребенком задержаны. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, все они оказались уроженцами одной из стран Закавказья, трое из них уже получили российское гражданство.

"Обращаюсь к Администрации президента РФ, Государственной думе, правозащитникам и всем, кому не наплевать на будущее страны - эту тенденцию нужно остановить и не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян. В стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова", - написал Кадыров.

Он отметил, что несколько дней говорили о том, что подравшиеся в Ватутинках являются уроженцами республик СКФО, но ни одно СМИ после не извинилось за распространение недостоверной информации или разжигание розни. "Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Живем у себя дома, хотите вы этого или нет, но так будет всегда! Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной", - написал глава Чечни.

Кадыров также назвал провокацией предложение закреплять ответственность за происшествия за главами регионов. "Никто не берет во внимание, что управления МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета - всё это федеральные структуры, а не региональные. Поэтому лично я вижу в подобных заявлениях открытую провокацию с целью вынудить принять решения, которые будут противоречить политической системе и, как следствие, усугублять происходящее. Это не решение проблемы, а ее наивное размазывание по регионам и структурам", - заявил он.