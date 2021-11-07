Полиция задержала больше 20 человек на масштабной акции экоактивистов в Глазго

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Британская полиция осуществила 21 задержание в ходе масштабной протестной акции в Глазго, приуроченной к проходящей в Шотландии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). В правоохранительных органах не дают оценок по поводу количества участников субботнего шествия, при этом организаторы заявляют, что в центре города собралось около 100 тыс. человек.

По словам заместителя начальника полиции Глазго Гэри Ричи, демонстранты вели себя мирно, однако стражам правопорядка пришлось задержать участников движения Scientist Rebellion ("Восстание ученых"), которые утром в субботу перекрыли движение по мосту Георга V в центре города, приковав себя к металлическим ограждениям. Впоследствии они были отпущены под залог. Сотрудники полиции также отделили от остальных участников марша группу активистов, которые начали использовать пиротехнику, однако они не были задержаны.

"Сегодня в Глазго прошли общественные протесты, которые по своим масштабам превосходили все, с чем до это сталкивались большинство из нас - как сотрудников полиции, так и тех, кто не имеет отношения к ее работе. Будучи одним из ключевых событий, связанных с проведением COP26, климатический марш собрал тысячи людей, съехавшихся со всей Шотландии, из разных уголков Соединенного Королевства и всего мира", - сказал Ричи.

Митингующие призывали к активным действиям делегатов конференции и лидеров без малого 200 стран, принимающих в ней участие. 18-летняя шведская активистка Грета Тунберг, которая должна была обратиться к собравшимися в центре города, отменила свое выступление, чтобы внимание СМИ было обращено на выступающих из тех стран, где экологические проблемы стоят наиболее остро. На своей странице в Twitter Тунберг написала, что мировые лидеры не способны вести за собой людей, тогда как в назначенный на субботу Глобальный день климатического действия более чем в 100 странах состоялись акции протеста с участием сотен тысяч человек.

"Вот как выглядит лидерство", - подчеркнула Тунберг, разместив фотографию заполнившей улицу толпы в Глазго. Помимо крупнейшего города Шотландии климатические активисты в Великобритании митинговали в субботу в центре Лондона, в Бристоле, Белфасте, Манчестере и десятках других городов.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.