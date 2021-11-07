Эксперты объяснили симптомы ложного обморожения у больных COVID-19

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Симптом "ковидных пальцев" входит в перечень распространенных кожных проявлений у заразившихся ковидом, врачи связывают его появление с группой заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление разных сосудов организма, пишет в воскресенье газета "Известия" .

Как поясняет издание, данный симптом по внешнему проявлению схож с последствиями обморожения. Отмечаются покраснения участков кожи, отек кончиков пальцев рук и ног с очагами воспалений.

Заместитель главного врача КДЦ "Медси" Мария Петина в беседе с "Известиями" сообщила, что этот симптом обычно встречается у детей и подростков. При этом она подчеркнула, что в последнее время он все чаще проявляется и у представителей более старшей возрастной группы. По словам Петиной, в основе развития такого "ложного обморожения" лежит не только реакция иммунной системы, при которой антитело ошибочно атакует клетки кожи, но и дисфункция клеток, которые выстилают внутреннюю оболочку сосудов. Врач предупредила, что такое проявление может свидетельствовать о серьезных проблемах в организме, так как именно этой дисфункцией определяется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией.

Врач-дерматолог и трихолог онкологической клиники НАКФФ Татьяна Сулима считает, что высыпания на коже могут быть одним из первых признаков наличия СOVID-19 на ранних стадиях. Притом высыпания могут локализоваться на любой части тела.