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СМИ: в Японии снежного краба продали на рыбном аукционе за $7 тыс.

Это стало рекордной ценой данного продукта, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Снежный краб был продан на рыбном аукционе в японской префектуре Фукуи за 800 тыс. иен (около $7 тыс.). Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что это стало рекордной ценой снежного краба на ежегодном аукционе в Фукуи - покупателем выступил владелец одного из местных ресторанов. Он выразил надежду, что столь ценное приобретение поможет привлечь посетителей на фоне стабилизации ситуации с распространением коронавируса в Японии.

В Японии высоко ценятся некоторые виды морепродуктов, а также сорта фруктов и ягод, стоимость которых может превышать несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. К примеру, в позапрошлом году пару дынь сорта "Юбари", отличающегося оранжевой мякотью и тонким ароматом, продали за рекордные $45 тыс.

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Япония
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