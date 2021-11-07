Авиасообщение между югом и севером Сахалина нарушено из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноября. /ТАСС/. Рейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Охой в воскресенье отменены из-за неблагоприятных погодных условий на севере острова, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - сказали в аэропорту.

Согласно табло аэропорта, самолет в Оху должен был вылететь в 08:40 (00:40 мск). Сначала его задержали на пять часов, а затем отменили. В этот же день воздушное судно должно было вернуться в Южно-Сахалинск с новыми пассажирами. Новая информация о рейсе станет известна утром 8 ноября. По предварительным данным, в гостинице никто из пассажиров отмененного рейса не нуждается.

Также из-за непогоды отменен вылет из Южно-Сахалинска в маленькое село Зональное в Тымовском районе центральной части Сахалина. Следующий рейс запланирован на вторник.

Ранее спасатели объявляли на 7 ноября экстренное предупреждение на севере Сахалина. На данный момент там метель, температура воздуха - минус пять градусов. В южной части Сахалина снег еще не выпал, погода солнечная, температура воздуха в Южно-Сахалинске составляет плюс пять градусов.