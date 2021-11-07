Общепит и торговые центры в Забайкалье будут работать с 8 ноября по системе QR-кодов

ТАСС, 7 ноября. Власти Забайкальского края дали разрешение на работу предприятий общественного питания и торговых центров с 8 ноября, но только по системе QR-кодов. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства региона.

Для сдерживания коронавирусной инфекции президент Владимир Путин на совещании с правительством объявил в стране нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. В Забайкальском крае ввели почти полный локдаун.

"В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун", - приводятся пресс-службой слова краевого вице-премьера Александра Бардалеева.

Не использовать систему пропусков по QR-кодам могут только торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами. Предприятия бытовых услуг могут работать по QR-кодам, но должен быть вакцинирован их персонал.

До 12 ноября на территорию кафе и торговых центров не смогут попасть дети в возрасте до 18 лет даже в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки. Некоторые ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. В Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском Бурятском округе не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки, находящиеся в зданиях. Закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты. Также с 8 по 14 ноября в Чите и населенных пунктах 31 района введена дистанционная форма занятий в сфере образования.

За все время пандемии в Забайкальском крае было выявлено более 79 тыс. случав заражения коронавирусом. Умерли 1 396 человек. Полную вакцинацию прошли более 416 тыс. жителей края. Коллективный иммунитет составляет 55,3 процента.