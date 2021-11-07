В Калужской области перезахоронят останки 58 героев-десантников, погибших в годы войны

ТАСС, 7 ноября. Останки 58 героев-десантников четвертого воздушно-десантного корпуса, погибших в ходе операции в годы Великой Отечественной войны, перезахоронят с почестями в Калужской области 11 ноября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.

"Останки 58 героев-десантников четвертого воздушно-десантного корпуса, погибших в Вяземской воздушно-десантной операции в 1942 году, будут перезахоронены военнослужащими Воздушно-десантных войск 11 ноября 2021 года на мемориальном комплексе "Барсуки" в Мосальском районе Калужской области", - говорится в сообщении.

Перезахоронение будет проходить в рамках завершающего этапа Вахты Памяти "Калужский рубеж - 2021", которая в этом году посвящена 80-й годовщине Вяземской воздушно-десантной операции. В мероприятии примут участие представители командования ВДВ, администрации Калужской области, поисковики калужского объединения "Память", ветераны Великой Отечественной войны, воины-десантники, юнармейцы и другие.

В Минобороны отметили, что в поисковых работах в местах высадки воздушного десанта в 1942 году и ведения боев приняли участие десантники Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, саперы отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона соединения, а также роты радиационной, химической и биологической защиты.