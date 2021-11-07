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Пандемия COVID-19
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В Подмосковье зафиксировали суточный максимум заболевших COVID-19

В регионе коронавирусом за прошедшие сутки заразились 3 297 человек
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 3 297, что стало новым максимумом с начала пандемии.

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Всего в регионе выявили 538 947 заболевших, следует из опубликованных в воскресенье данных оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в Подмосковье зарегистрировали 3 085 случаев заражения.

Были выписаны по выздоровлению 3 056 пациентов за сутки, всего вылечились 469 198. За сутки было зарегистрировано 56 летальных случаев, всего в регионе за время пандемии умерли 9 120 пациентов. Сейчас проходят лечение 60 629 человек.

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