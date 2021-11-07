Действие QR-кодов в Красноярском крае продлили на неопределенный срок

ТАСС, 7 ноября. Власти Красноярского края продлили действие QR-кодов, изначально введенных на срок с 30 октября по 7 ноября для посещения торгово-развлекательных центров, а также спортивных и культурных мероприятий, до улучшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Система предъявления QR-кодов или справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок - до улучшения эпидемиологической обстановки. [Также введен] запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что краевые власти рассматривают возможность расширения перечня организаций, которые смогут посещать по QR-кодам только вакцинированные или переболевшие в последние шесть месяцев жители. Роспотребнадзор в регионе предлагает ввести в перечень учреждений кафе и рестораны, парикмахерские, салоны красоты, массажные салоны и другие объекты индустрии красоты. Предоставлять код также предлагается при заселении в гостиницы, пансионаты, санатории и базы отдыха по всему краю. Помимо этого, ограничения предлагается распространить и на спортивную сферу - QR-коды будут необходимы при входе в бассейны и фитнес-залы. Пока решение по данному вопросу не принято.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано более 136 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 120,1 тыс. пациентов, умерли 6,7 тыс. человек.