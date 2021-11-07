Движение по Крымскому мосту ограничат с 8 по 11 ноября из-за противопожарной тренировки

ТАСС, 7 ноября. Движение по Крымскому мосту будут ограничивать на короткое время в период с 8 по 11 ноября из-за тренировки по противопожарной безопасности. Об этом в воскресенье сообщается на сайте МВД России.

"В период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября на Крымском мосту будут проводиться тренировки по противопожарной безопасности, в связи с чем возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста", - сообщает МВД.

В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей заранее скорректировать время и маршруты следования.

ГАИ также напоминает о том, что остановка машин и движение задним ходом на транспортном переходе запрещены. Движение по мосту осуществляется только на автомобилях, автобусах и мотоциклах, пешеходные и велосипедные дорожки там не предусмотрены.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечивает бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс. Автомобильная часть моста начала работать в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже - осенью того же года. Пассажирское движение по железнодорожной части моста открылось в декабре 2019 года, движение грузовых поездов - в июле 2020 года.