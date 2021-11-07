Третий туристический форум Open Dagestan пройдет в Каспийске 13 ноября

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Туристический форум Open Dagestan в третий раз пройдет в Каспийске 13 ноября. В этом году основное внимание будет уделено образовательным программам для представителей различных сфер туристического бизнеса, сообщил ТАСС врио министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов.

"Форум Open Dagestan запланирован на 13 ноября совместно с Агентством по предпринимательству и инвестициям региона. Здесь же проведем первый деловой форум "Открытый Дагестан". Мы впервые планируем провести его в таком формате - хотим организовать мастер-классы, обучение по различным направлениям туризма, взаимодействие между всеми представителями туристического бизнеса. Будут проведены круглые столы по отдельным направлениям - гостиничный бизнес, перевозки в сфере туризма и так далее, то есть это будет в большей степени образовательная площадка. Мы хотим систематизировать понимание того, как должен быть устроен туристический бизнес, а также донести до муниципальных образований важность развития туризма на их территории", - отметил Мерданов.

По его словам, форум планируется провести в офлайн-формате. Кроме того, будет организована онлайн-трансляция. Участниками форума станут представители туристического бизнеса Дагестана, а также других регионов СКФО. "Мы приглашаем к участию наших коллег из соседних регионов в целях укрепления связей, а также разработки совместных маршрутов, проходящих через весь Северный Кавказ", - добавил собеседник агентства.

Первый форум Open Dagestan прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал порядка 700 участников, во второй раз он был проведен в 2019 году. Целью форума является формирование положительного туристского имиджа республики, создание на юге России и в СКФО профессиональной деловой площадки, способствующей повышению эффективности туристической отрасли, а также продвижение регионального туристического продукта, укрепление межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма.