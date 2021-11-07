ЮНИСЕФ поставил на Украину почти 3 млн доз вакцины Moderna

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил на Украину почти 3 млн доз вакцины американской компании Moderna в рамках международной инициативы COVAX. Об этом в воскресенье сообщили в Минздраве Украины.

"Сегодня Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил на Украину 2 930 300 доз мРНК-вакцин от COVID-19 производства компании Moderna", - говорится в сообщении.

Вместе с этой партией ЮНИСЕФ поставил в страну 7,41 млн доз вакцины производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.

По данным Минздрава страны, за минувшие сутки на Украине зафиксировано 17 419 новых случаев заражения коронавирусом, умерли от осложнений болезни 449 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев заражения за все время пандемии достигло 3 075 433, умерли 72 084 человека. Вакцинировано от коронавируса обеими дозами препарата более 7,9 млн жителей Украины.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca, американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, а также вакцину Moderna и препарат американской фирмы Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson. От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.