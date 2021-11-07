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Эксперт считает, что вакцинация от коронавируса в России должна стать обязательной

Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков уверен, что врачей, которые переубеждают людей вакцинироваться, нужно лишать диплома
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Граждан следует обязать пройти вакцинацию от коронавируса для того, чтобы прекратить пандемию.Такое мнение выразил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в эфире радиостанции "Радио Россия".

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Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами.

"Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто. Но я думаю, что [нужно] во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать", - сказал он.

Профессор уверен, что врачей, которые переубеждают людей вакцинироваться, нужно лишать диплома.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что после введения стимулирующих мер темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4-5 раз.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 249,6 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 795 095 случаев заражения, выздоровели 7 561 978 человек, умерли 246 814. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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