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Пандемия COVID-19

В Сочи с начала года составили почти 900 протоколов за нарушение масочного режима

С начала года проведено 938 рейдовых мероприятий

СОЧИ, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции составили 897 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте Сочи в ходе рейдовых мероприятий с начала года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"К нарушителям масочного режима применяются меры административного воздействия. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками полиции ежедневно составляются протоколы об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По итогам проверок составлено 897 протоколов. Рейдовые мероприятия продолжатся во всех районах города Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала года проведено 938 рейдовых мероприятий.

"Все автобусы, выходящие на линию, ежедневно проходят тщательную санитарную обработку специальными растворами внутри и снаружи", - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай, чьи слова приводит пресс-служба.

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