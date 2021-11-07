Систему QR-кодов с 8 ноября вводят для крытых оранжерей "Аптекарского огорода" в Москве

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Совершеннолетние граждане смогут посетить крытые оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" на проспекте Мира в Москве с 8 ноября только при наличии действующего QR-кода. Об этом сообщили в пресс-службе сада.

"С 8 ноября 2021 года в связи с распоряжением МГУ крытые оранжереи в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут доступны для посещения в особом режиме: дошкольникам - бесплатно, от 7 до 18 лет - по билетам в сад, взрослым от 18 лет - по билетам в сад, а также только при предъявлении на входе в оранжереи действующего цифрового сертификата (QR-кода) и документа, удостоверяющего личность, строго в масках", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что территория сада под открытым небом доступна для посещения без QR-кодов и без масок для всех, достаточно входных билетов. "Под открытым небом - уникальные экспозиции: лабиринт из кустарников, зеленая комната для релаксации, сад лекарственных трав, "Альпийский бельведер" со смотровой площадкой, "Хвойные горки", сады гортензий, хост и пчел, а также старинный пруд XVIII века и деревья, посаженные основателем сада Петром I", - добавили в пресс-службе.

Сад открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, билеты в сад можно приобрести как в кассах, так и онлайн.

QR-код могут получить россияне, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, граждане, которые получили отрицательный результат ПЦР-теста (воспользоваться таким QR-кодом можно, если с момента результата теста и его регистрации прошло не более 72 часов), а также те, кто переболел ковидом.

В оранжереях "Аптекарского огорода" представлены одни из крупнейших в Европе коллекций хищных, тропических и суккулентных растений: бананы, пальмы, какао, кофе, гуавы, папайя, кувшинки, орхидеи, бромелии, ананасы, сахарный тростник, кактусы, агавы.