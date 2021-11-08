На Украине вступила в силу норма об отстранении невакцинированных чиновников и педагогов

КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Чиновники и преподаватели на Украине, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, в обязательном порядке будут отстранены от работы. Соответствующая норма постановления правительства страны вступила в силу в понедельник.

Согласно перечню профессий, для которых вакцинация обязательна, прививки до 8 ноября должны были сделать сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений. Кроме того, в этот список входят работники вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования вне зависимости от типа и формы собственности.

Норма об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, которые имеют "абсолютные противопоказания к проведению прививок" от коронавируса и которые предоставили соответствующие медицинские справки.

Вакцинацию Украина начала одной из последних в Европе - 24 февраля. В стране используют препараты британско-шведской компании AstraZeneca ("Астразенека"), американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech ("Бионтек"), CoronaVac ("Коронавак") китайской компании Sinovac Biotech ("Синовак биотек"), а также вакцину американской фирмы Moderna ("Модерна") и препарат от Janssen ("Янссен"), которая является подразделением американской Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). От применения и производства российского препарата "Спутник V" Киев отказался.

По состоянию на утро 7 ноября в стране вакцинировано от коронавируса обеими дозами препарата более 7,9 млн жителей Украины (более 19%, согласно данным Госстата Украины о численности населения на сентябрь 2021 года).