Минобороны развернуло в Подмосковье временный центр для лечения больных ковидом

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минобороны РФ развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили журналистам в понедельник в военном ведомстве.

"В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией", - сказали в министерстве.

Там уточнили, что для работы во временном медцентре из Санкт-Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. "Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию", - уточнили в Минобороны.