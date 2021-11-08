Дождь и до семи градусов тепла ожидают в Москве 8 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дождливая и облачная погода и до семи градусов тепла ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице синоптики прогнозируют от пяти до семи градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до нуля градусов.

В Подмосковье днем ожидается от трех до восьми градусов тепла. Ночью может похолодать до минус одного градуса. Скорость западного и юго-западного ветра составит в понедельник 6-11 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за ветра будет действовать до конца дня 8 ноября. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.