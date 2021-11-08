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Пандемия COVID-19

Байден похвалил персонажа "Улицы Сезам" за "вакцинацию" от коронавируса

Американский медицинский регулятор ранее разрешил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом Pfizer и BioNTech

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье похвалил персонажа детской телевизионной передачи "Улица сезам" - Большую птицу - за "прохождение вакцинации" от нового коронавируса.

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"Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других здоровыми", - говорится в посте, опубликованном на странице желтого пернатого телевизионного героя в Twitter.

"Молодец, Большая птица! Вакцинация - лучший способ обезопасить весь свой район", - прокомментировал эту публикацию американский президент.

Однако не все в Вашингтоне порадовались заявлению Большой птицы. Так, сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) обвинил Большую птицу в пропаганде, ориентированной на маленьких детей. "Правительственная пропаганда <...> для вашего пятилетнего [ребенка]!" - написал законодатель у себя в Twitter.

3 ноября американский медицинский регулятор разрешил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Как сообщал ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, широкомасштабная вакцинация представителей этой возрастной группы начнется на предстоящей неделе.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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