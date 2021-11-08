Байден похвалил персонажа "Улицы Сезам" за "вакцинацию" от коронавируса

"Сегодня мне сделали прививку от COVID-19! Мое крыло немного побаливает, но это даст моему телу дополнительную защиту, которая сохранит меня и других здоровыми", - говорится в посте, опубликованном на странице желтого пернатого телевизионного героя в Twitter.

"Молодец, Большая птица! Вакцинация - лучший способ обезопасить весь свой район", - прокомментировал эту публикацию американский президент.

Однако не все в Вашингтоне порадовались заявлению Большой птицы. Так, сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) обвинил Большую птицу в пропаганде, ориентированной на маленьких детей. "Правительственная пропаганда <...> для вашего пятилетнего [ребенка]!" - написал законодатель у себя в Twitter.

3 ноября американский медицинский регулятор разрешил вакцинацию детей 5-11 лет препаратом производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Как сообщал ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс, широкомасштабная вакцинация представителей этой возрастной группы начнется на предстоящей неделе.