В Оренбуржье сняли запрет на работу игровых комнат и доступ детей в ТЦ без взрослых

ОРЕНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о снятии ограничений, действовавших в течение нерабочей недели, а также отмене запрета на работу детских игровых комнат и на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"С 8 ноября снимаются ограничения, введенные на период нерабочей недели (30 октября - 7 ноября). <…> С 8 ноября возобновляется работа фудкортов и детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях. Количество посетителей игровых комнат берется из расчета не менее четырех квадратных метров площади на человека, между ними должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра", - говорится в сообщении.

В указе также отменен введенный ранее запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых. Согласно сообщению, заезды в детские лагеря могут быть возобновлены по решению регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"При выходе на очное обучение во второй четверти текущего учебного года школьники и работники школ, выезжавшие за пределы Оренбургской области, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до выхода на учебу/работу. При отсутствии теста они не допускаются в образовательные организации в течение семи дней после прибытия в регион", - объяснили в пресс-службе еще один раздел указа.