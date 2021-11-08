Московские судебные приставы взыскали с должников рекордную сумму в 100 млрд рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в этом году взыскали с должников рекордную сумму - более 100 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве.

"За девять месяцев 2021 года <…> в пользу физических и юридических лиц, а также бюджетов различных уровней взыскано и перечислено 100,5 млрд рублей", - сообщили в главке службы.

Ранее сообщалось, что за весь 2020 год московские приставы взыскали с физических и юридических лиц 96 млрд рублей, за 2019 год - 97 млрд, за 2018 год - почти 90 млрд, в 2017 году - 92 млрд рублей.

Как отметили в Главном управлении службы судебных приставов, на 1,1 млрд рублей взыскано долгов по алиментам, на 342 млн рублей - долгов по зарплате, на 2 млрд рублей - долгов по жилищно-коммунальным услугам, на 882 млн рублей - долгов в пользу организаций ТЭК. Кроме того, принудительно взысканы административные штрафы на 4,2 млрд рублей.

Одной из самых крупных категорий стали взысканные долги по налоговым платежам - 40,5 млрд рублей (или 40% в общей сумме взысканных московскими приставами долгов). В ГУ ФССП не привели данных, какую долю среди взысканных 100 млрд рублей составили долги по кредитам физических и юридических лиц.

По состоянию на 1 октября 2021 года, на исполнении в ГУ ФССП России по Москве находится около 6,4 млн исполнительных производств.