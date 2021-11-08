В Заполярье систему QR-кодов с 11 ноября распространят на ТРЦ и салоны красоты

МУРМАНСК, 8 ноября. /ТАСС/. QR-коды для посещения торгово-развлекательных центров и салонов красоты вводятся с 11 ноября в Мурманской области, сообщил в понедельник губернатор региона Андрей Чибис.

"С 11 ноября QR-коды распространяются на посещение соляриев, саун, бань, салонов красоты, спа-салонов, работу торговых, торгово-развлекательных центров. При этом сохраняется возможность посещать продуктовые магазины, расположенные в ТЦ и ТРЦ", - сказал Чибис на оперативном совещания и областном правительстве.

По словам губернатора, введенная ранее в области система QR-кодов сохраняется для посещения заведений общепита, культуры, спортивных центров, массовых мероприятий и общественных мест. "Это необходимо для того, чтобы нам не пришлось вводить новые ограничения на работу бизнеса и ограничения, связанные с жизнедеятельностью области. Рассчитываю, что с каждым днем все больше северян будут вакцинироваться, что повышает выработку коллективного иммунитета", - отметил Чибис.

В Мурманской области полностью привились свыше 270 тыс. человек, что составляет 58% от плана. Количество желающих привиться от коронавируса за последние дни выросло почти вдвое. Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет около 19%.

Количество заразившихся коронавирусом за время пандемии в регионе превысило 80 тыс., умерли более 2,3 тыс. человек. Суточный прирост заболевших составляет около 250 человек.