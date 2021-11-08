Власти Пакистана отменили запрет исламистской организации TLP

ИСЛАМАБАД, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Пакистана разрешило деятельность исламской радикальной организации Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Об этом в понедельник сообщила газета Dawn со ссылкой на министерство внутренних дел.

"В национальных интересах правительство Пакистана снимает запрет с деятельности TLP в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией 31 октября", - цитирует издание уведомление МВД.

Правительство Имрана Хана разрешило этой организации функционировать в качестве политической партии и снимает арест, наложенный на ее финансовые активы. TLP отменяет марш своих сторонников на Исламабад и отказывается от курса на проведение агитации и сидячих забастовок с требованием освобождения из тюрьмы ее лидера Ризви. Организация также перестает настаивать на высылке из Пакистана посла Франции и на прекращении торговых отношений с этой страной за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo.

Для наблюдения за выполнением сторонами этих обязательств будет учрежден комитет во главе с государственным министром по парламентским вопросам Али Мухаммад Ханом.

После подписания компромиссного соглашения властей с TLP сохранявшаяся на протяжении октября напряженность в Пакистане стала спадать. Тысячи активистов этой организации прекратили марш на Исламабад и начали постепенно возвращаться домой. Полиция сняла блокаду с автомобильных магистралей, по которым двигались протестующие.

Ущерб экономике страны от акций TLP оценивается в 35 млрд рупий ($210 млн). В ходе столкновений со сторонниками этой организации 27 октября погибли семь полицейских, количество раненых с обеих сторон превысило 250 человек.

Требования исламистов

В ноябре 2020 года TLP впервые потребовала от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной. В ответ власти пообещали в апреле 2021 года рассмотреть эти требования в парламенте, но не сдержали обещания. После этого лидер TLP Ризви призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам. Арест привел к массовым столкновениям активистов организации с полицией в крупнейших городах страны.

15 апреля 2021 года правительство Пакистана запретило деятельность TLP.