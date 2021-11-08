Корреспондент ТАСС стал победителем конкурса "Центральный Медиа-Ас - 2021"

ЧЕБАРКУЛЬ /Челябинская область/, 8 ноября. /ТАСС/. Корреспондент Уральского регионального информационного центра ТАСС Алексей Гаврелюк стал победителем окружного этапа конкурса всероссийского фестиваля прессы "Центральный Медиа-Ас - 2021" за лучшую работу в номинации "Молния".

Церемония награждения победителей окружного этапа впервые состоялась на территории гвардейской танковой дивизии в Челябинской области под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

Также были вручены награды еще в восьми номинациях. Журналисты телеканала "Звезда" Надежда Дикарева и Владислав Колупаев стали победителями в номинациях "Прорыв" и "На острие атаки". Автором лучшего новостного репортажа в номинации "Лучшие кадры" стал журналист "Первого канала" Андрей Голдырев.

За лучший материал в печатных СМИ в номинации "Сила слова" награду получил корреспондент газеты "Красная Звезда" Юрий Белоусов, за лучший материл в периодических изданиях, рассчитанных на узкую аудиторию, в номинации "Стиль жизнь" - журналист "Уральских военных вестей" Алексей Трофимов. Фотограф информационного агентства "Уральский меридиан" Лидия Аникина признана лучшей в номинации "Главный калибр" за лучшую фотоработу, а в номинации "Проект специального назначения" победил автор интернет-проекта "Фотослужба специального назначения" Алексей Китаев. Еще одну награду взяла радиоведущая "Комсомольской правды" из Екатеринбурга Людмила Варакина - в номинации "Командный голос".

Генерал-полковник Лапин отдельно поощрил представителей информационных агентств - заместителя регионального редактора ТАСС по Уральскому и Центральному федеральным округам Алину Имамову, корреспондента "РИА новости" Ольгу Ерачину и корреспондента агентства "Интерфакс" Ольгу Карпову.

Этап всероссийского фестиваля прессы проходил с ноября 2020 года по март 2021 года. По данным пресс-службы округа, на конкурс были отправлены почти 250 работ. Участниками стали представители СМИ, эксперты и блогеры из регионов Урала, Сибири и Поволжья.

О конкурсе

Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-ас" впервые прошел в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Ежегодно в атриуме Национального центра управления обороной РФ собираются представители СМИ со всех уголков страны, чтобы получить призы за вклад в освещение военной и оборонной тематики. За шесть лет в фестивале приняли участие несколько тысяч российских журналистов. Награды вручает руководство военного ведомства, главные редакторы центральных телеканалов, печатных изданий и информационных агентств, политики, известные спортсмены и общественные деятели.