Число заболевших COVID-19 за сутки в Крыму впервые приблизилось к 800

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Крым за сутки составило 791, это максимум с начала пандемии, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, <...> зарегистрирован 791 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 102 835 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследованы 6 058 человек.

По данным регионального Минздрава, за минувший день выздоровели 746 человек, за весь период - 90 600. За время пандемии умерли более 3,1 тыс. человек, в том числе 15 - за прошедшие сутки.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В регионе проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.