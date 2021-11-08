Жители Хабаровского края жалуются на обнуление QR-кодов вакцинированных

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае получают жалобы на обнуление QR-кодов вакцинированных против коронавирусной инфекции, ситуацию взяли на контроль в регионе. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Хабаровского края написал официальный запрос в сервис "Госуслуг" по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа", - сказали в пресс-службе.

ТАСС уточнили в министерстве, что от вакцинированных поступают соответствующие обращения.

В регионе из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекции до 12 ноября запретили оказание услуг торговли в ТЦ, общественного питания, за исключением работы навынос. С 13 ноября в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, Николаевске-на-Амуре, Бикине, поселке Переяславка района имени Лазо, а также в Хабаровском районе предъявление QR-кодов потребуется при посещении торговых центров, организаций общественного питания, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. С декабря также планируется введение QR-кодов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов. Учреждения культуры (кинотеатры, музеи, театры, филармонии, дома культуры) продолжают работу при условии 50% заполняемости и предъявлении QR-кода.

В Хабаровском крае за сутки зарегистрировали 496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в конце октября это число составляло порядка 400-425. По данным с сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали свыше 97,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 932 человека.