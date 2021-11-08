Власти Крыма сообщили, что в регионе заняты 90% коек для пациентов с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд для больных коронавирусом занят в Крыму на 90%, система здравоохранения региона пока справляется с ситуацией, и помощь извне не требуется, сообщил в понедельник в эфире телеканала "Крым 24" врио министра здравоохранения Константин Скорупский.

"На утро занято порядка 90% [коечного фонда для больных с коронавирусом]. Необходимости обращаться за помощью к военным или привлекать каких-либо специалистов с материка нет. Медицинским персоналом укомплектованы все учреждения, которые оказывают помощь ковидным больным", - сказал Скорупский.

По его данным, в настоящий момент на базе 31 медучреждения Крыма развернуто 5 365 коек.

Максимальные с начала пандемии показатели заражения коронавирусом в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.