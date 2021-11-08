Студенты 17 регионов и восемь компаний ТЭК примут участие в чемпионате "ЯмалСкиллс"

ТАСС, 8 ноября. Чемпионат в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера по стандартам WorldSkills "ЯмалСкиллс", который впервые пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), соберет местных учащихся и студентов еще 16 регионов. Также в чемпионате примут участие представители восьми предприятий, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе департамента образования ЯНАО.

Чемпионат "ЯмалСкиллс" анонсировали в октябре этого года. Он пройдет в очном формате, в проект включены 16 компетенций.

"По компетенциям в сфере нефтегазовой индустрии масштабное мероприятие состоится на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа, по компетенциям в сфере традиций и ремесел Севера - на базе Ямальского многопрофильного колледжа. Запланировано участие студентов колледжей и техникумов Ямало-Ненецкого автономного округа, а также студентов из 16 субъектов Российской Федерации. Также в чемпионате примут участие представители восьми предприятий ТЭК", - рассказали ТАСС в пресс-службе департамента образования ЯНАО.

Содержание компетенций, по которым будут соревноваться студенты, разрабатывается с участием экспертов WorldSkills Russia, предприятий нефтегазовой отрасли, ведущих деятельность на территории Ямала, и представителей коренных малочисленных народов Севера.

Чемпионат пройдет с 13 по 17 декабря.