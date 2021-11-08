В Свердловской области отменили дополнительные занятия для детей из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Березовского городского округа в Свердловской области запретили школьникам до 18 лет посещать дополнительные занятия с 8 по 14 ноября. Об этом сообщил на странице в Instagram глава муниципалитета Евгений Писцов.

"Учитывая текущую заболеваемость, оперативным штабом Березовского городского округа принято решение, дополнительно на период с 8 по 14 ноября запретить детям в возрасте до 18 лет включительно посещение учреждений дополнительного образования, включая учреждения культуры и спорта всех форм собственности. Взрослые могут посещать указанные учреждения при наличии и предъявлении QR-кодов о прохождении вакцинации", - говорится в сообщении.

При этом в городском округе, как и во всей Свердловской области, с 8 по 14 ноября школьники с пятого класса и учащиеся специальных образовательных учреждений переводятся на дистанционное обучение. Учебный процесс для обучающихся начальных классов проходит в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

По данным регионального Роспотребнадзора на 5 ноября, в Березовском выявили 4 136 случаев заболевания коронавирусом за все время пандемии. Он входит в десятку муниципалитетов в Свердловской области, где зафиксировали больше всего заболевших.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения в Свердловской области. В регионе действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 7 ноября, зарегистрировали 737 случаев заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 162 479, выписали 145 554 человека, умерли 7 677.