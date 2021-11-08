Глава МИД Тувалу записал речь для конференции по климату COP26, стоя по колено в воде

ТАСС, 8 ноября. Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для конференции ООН (COP26), стоя по колено в воде, чтобы подчеркнуть важность вопросов изменения климата. Фотография министра и анонс предстоящего выступления появились в понедельник на странице ведомства в Facebook.

"Завтра [во вторник], 9 ноября, заявление министра Саймона Кофе о действиях Тувалу по решению насущных проблем мобильности людей в условиях изменения климата будет показано в рамках параллельного мероприятия COP26", - говорится в сообщении.

Программа, посвященная изменению климата в Тихоокеанском регионе, миграции и безопасности людей, пройдет во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней принимают участие министры и специальные представители глав государств и правительств.

COP26 проходит в Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.