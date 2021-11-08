Очередь грузовиков на границе с Китаем в Забайкалье сократилась за выходные

ЧИТА, 8 ноября. /ТАСС/. Читинская таможня зарегистрировала за выходные сокращение очереди по грузовому направлению на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Забайкальск", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе таможни.

"На 3 ноября в очереди оставался 91 грузовой автомобиль, по состоянию на вечер 7 ноября на пункте пропуска находились 73 автомобиля", - сказали в пресс-службе.

Всего за выходные через пункт пропуска прошло около 1 тыс. грузовиков.

По словам заместителя министра планирования и развития Забайкальского края Марины Степановой, власти региона рассматривают два участка в приграничной зоне, которые планируется оборудовать всем необходимым для ожидания водителями своей очереди. При этом краевое правительство прогнозирует увеличение очереди перед новогодними праздниками.

Ранее Читинская таможня перебросила 58 сотрудников на разгрузку очереди из грузовиков на МАПП "Забайкальск". Кроме того, ведомство договорилось с представителями перевозчиков о перемещении через пункт пропуска одним тягачом нескольких прицепов, принадлежащих одному перевозчику. Кроме того, с 1 октября на МАПП действует круглосуточный режим работы отдела таможенного оформления и таможенного контроля по грузовому направлению.

КНР с мая 2020 года ввела дополнительные ограничения по движению грузового транспорта через МАПП "Забайкальск" из-за распространения в России коронавируса. После этого на границе постоянно регистрируют очереди из фур.